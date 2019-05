Ironischer Text verrät deutliche Kritik am Amtsinhaber : Initiative sucht neuen Bürgermeister

Bürgermeister Thomas Dinkelmann an seinem Schreibtisch. RP-Archivfoto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Mit einer vermeintlichen Stellenanzeige für die Kommunalwahl 2020 übt eine Gruppe von Bürgern auf ironische Weise Kritik am Stadtoberhaupt.

Nach dem Streit um den Weinsommer und dem Aufmarsch der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ in Mettmann ist offenbar nur scheinbar Ruhe um die Diskussion zum Verhalten des Bürgermeisters eingekehrt. Unter der Oberfläche brodelt es weiter: Bislang 15 Bürger haben sich zusammengeschlossen, um mit einer vermeintlichen Stellenanzeige unter dem Titel „Bürgermeister/in gesucht“ zur bevorstehenden Kommunalwahl im Herbst 2020 für das Amt des Stadtoberhauptes zu werben. Der Text dieser Anzeige, die in der zweiten Juni-Woche veröffentlicht werden soll, wurde unserer Redaktion am Mittwoch und am Freitag von zwei unabhängig voneinander agierenden Quellen zugespielt.

Der Text dieser Anzeige ist ironisch formuliert. Sie greift niemanden persönlich an, nennt keine Namen. Doch aus dem Text wird Kritik an der Amtsführung des jetzigen Bürgermeisters Thomas Dinkelmann ersichtlich. So heißt es beispielsweise unter dem Punkt „Wir erwarten“: „Vollste Unterstützung für beliebte öffentliche Veranstaltungen, statt Steine in den Weg zu legen“ oder „Transparenz und Offenheit, damit Ihnen die Glaubwürdigkeit nicht abhanden kommt“. Unter dem Punkt „Wir bieten“ heißt es: „Ein schönes großes Dienstzimmer, für das Sie sich die Bilder an der Wand selbst aussuchen dürfen“ oder „Garantierte mediale Aufmerksamkeit (mit schönen Fotos) zu allen erdenklichen repräsentativen Gelegenheiten“.

Info Auslöser für Bürger-Ärger Am 28. Januar hatte ME-Impulse angekündigt, den Weinsommer wegen mangelnder Unterstützung durch die Stadtverwaltung nicht durchführen zu wollen. Am 16. März zog die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ durch Mettmann. Der Bürgermeister wusste davon, hatte die Info aber nicht veröffentlicht.

Den Unterzeichnern sei bewusst, dass die Anzeige in Mettmann Diskussionen auslösen werde, heißt es in einer E-Mail, mit der die Gruppe weitere Unterstützer für diese Anzeige sucht. Auch diese Mail liegt unserer Redaktion vor. Doch das sei auch so beabsichtigt, heißt es weiter in dem Text. Friedhelm Kückels ist einer der Unterzeichner. Von unserer Redaktion auf die Aktion angesprochen, will er jedoch noch abwarten: „Von unserer Seite kommt zurzeit kein Statement. Das wird erfolgen nach Erscheinen der Anzeige.“

Auch Bürgermeister Dinkelmann ist das Vorhaben offenbar schon zu Ohren gekommen. „Es sind immer dieselben, die da in die Bütt gehen. Da spielen massive Eigeninteressen eine Rolle“, kommentiert er die Vorgänge auf Nachfrage unserer Redaktion. Stil und Inhalt seien „polemisch“. „Das finde ich entbehrlich, man sollte immer um die Sache streiten“, sagt Dinkelmann.

Er fordert die Verantwortlichen, die „solch polemische Vorstöße machen“, dazu auf, „den Hut in den Ring zu werfen und sich zur Bürgermeisterwahl zu stellen“. Er selbst bleibe dabei, sich zur Wiederwahl zu stellen: „Eine Amtszeit ist für viele Projekte zu wenig.“ Daher wolle er Zeit bekommen, um sie zu Ende zu bringen.

Hat der Bürgermeister es versäumt, seine Kritiker mitzunehmen? „Was mir sonst entgegenkommt, ist eher Zuspruch“, antwortet Dinkelmann und hält den Anteil derjenigen Bürger, die mit seiner Amtsführung zufrieden sind, für weitaus größer als den seiner Kritiker. Allerdings gab es im Nachgang zur Kundgebung der Partei des „III. Wegs“ auch Forderungen nach seinem Rücktritt. Das sei jedoch kein Grund für ihn, aufzugeben: „Es gab immer mehr Zuspruch als Kritik“, betont Dinkelmann: „Man kann es nicht allen Menschen Recht machen.“