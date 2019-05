Die Kinder hatten großen Spaß : Kindergarten Händelstraße gewinnt Fußballturnier

Jugendamtsleiter Stephan Wischnewski übergibt den Pokal an das siegreiche Team. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Kürzlich fand auf dem Sportplatz am Heinrich-Heine Gymnasium bereits zum zweiten Mal das große Fußballturnier der fünf städtischen Kindertageseinrichtungen statt. Alle Mannschaften waren hochmotiviert, Niederlagen wurden fair verkraftet und die Siege bejubelt.

Nach acht Spielen der Vorrunde wurde das spannende Finale von den Mannschaften der Kitas Händelstraße und Kirchendelle ausgetragen. Nach diesem tollen Endspiel konnte Jugendamtsleiter Stephan Wischnewski den Wanderpokal an die Mannschaft der Kita Händelstraße übergeben, die mit ihrem 1:0-Sieg ihren Titel verteidigen und den begehrten Pokal mit in ihre Einrichtung nehmen konnte.

Mehrere Wochen wurde in allen fünf Einrichtungen mit viel Kampfgeist und Energie fleißig für den großen Tag trainiert. Ein großer Dank geht an die Helianthus Stiftung des Mettmanner Golfprofis Martin Kaymer, die die komplette Ausstattung (Trikots, Bälle, kleine Tore, etc.) finanziert hat.