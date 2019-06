Bürger sollen Vorschläge machen : Stadt möchte das Ehrenamt würdigen

Bürgerengagement wird benötigt - ein Bild mit Symbolkraft. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mettmann Bis zum 28. Juni werden Vorschläge aus der Bürgerschaft im Mettmanner Rathaus gesammelt.

Am 15. November 2019 möchte Bürgermeister Thomas Dinkelmann das Ehrenamt in Mettmann würdigen. Er ruft, Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen auf, Personen für eine Ehrung vorzuschlagen, die sich uneigennützig für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen und ein herausragendes ehrenamtliches Engagement bewiesen haben.

„Bürgerschaftliches Engagement sichert den sozialen Zusammenhalt und ist deswegen unverzichtbar für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Wer Anteil am Schicksal anderer nimmt und sich engagiert, handelt verantwortungsvoll und stellt das Gemeinwohl in den Vordergrund“, sagt Dinkelmann. Auch in Mettmann kennzeichne ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn das Zusammenleben in der Stadt.

Die Ehrung soll mit einer Festveranstaltung in der Kulturvilla am Freitag, 15. November 2019, stattfinden. Dazu wird Dinkelmann Vertreter ehrenamtlicher Organisationen sowie Einzelpersonen in Mettmann einladen, um ihnen öffentlich Dank und Anerkennung für ihr Engagement auszusprechen. Alle Bereiche, in denen sich Menschen auf vielfältige Art und Weise einsetzen, kommen für die Nominierung einer Einzelperson in Frage: Soziales, Sport, Kultur, Kirche, Bildung und weitere Tätigkeitsfelder.

Aufgrund der zu erwartenden Anzahl der Meldungen können möglicherweise nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden. Wer in diesem Jahr nicht geehrt werden kann, ist vielleicht im nächsten Jahr dabei. Deshalb wird gebeten, nur eine Person zur Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements vorzuschlagen.

Ehrungsvorschläge mit Begründung können bis zum 28. Juni schriftlich, per Post, per Fax oder per E-Mail bei der Stadt Mettmann eingereicht werden: Stadt Mettmann, Büro des Bürgermeisters, Bürgerbeteiligung, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann, Fax: 02104 / 980-710, E-Mail: sandra.balcke@mettmann.de.

Auf der städtischen Homepage findet man hierzu unter dem Link www.mettmann.de/ehrenamtstag folgende Vordrucke zum Download:

1. Vorschlag durch eine Einzelperson