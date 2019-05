Leichtathletik : Ferkellauf – so schnell die kurzen Beine tragen

Wülfrath Beim Wülfrather Schweinelauf starten über 600 Läufer. Besonderen Zuwachs verzeichnete der Ferkellauf der Bambini und Kinder, die ein ordentliches Tempo vorlegten.

Ein frischer Wind weht zur frühen Mittagszeit über den Rasenplatz. Der Himmel ist wolkenverhangen und vereinzelt nieseln kleine Regentropfen hinab. Während die letzten Teilnehmer des 12,4 Kilometer langen Schweinelaufs und die Walker allmählich eintrudeln, machen sich hibbelige Kinder in der Stadionmitte bereit. Ihre Startnummern sind rutschfest am Lauf‑shirt befestigt, die Schuhe ordentlich gebunden, eine Frau im pinkfarbenen Trainings-Outfit trommelt die Kinder zum gemeinsamen Aufwärmen zusammen. Keiner der eifrigen Nachwuchsathleten will eine Verletzung riskieren, also machen alle pflichtbewusst mit: Auf der Stelle traben, Arme strecken, Beine dehnen. Der lauffreudige Flohzirkus ist bereit, also geht es auf die Tartanbahn unter dem aufblasbaren Startbogen. Die Eltern folgen.