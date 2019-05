Auf dem Wochenmarkt in Mettmann : Polizei gibt Tipps gegen Betrüger

Mettmann Die Aufklärungsaktion gegen „falsche Polizeibeamte“ zeigt erste Erfolge.

Mit der Aktionswoche gegen „falsche Polizeibeamte“ reagiert die Kreispolizei auf die seit Jahresbeginn deutlich gestiegenen Fallzahlen von Trickbetrügereien am Telefon. „Im Januar und Februar haben wir im Kreis 500 Versuche und fünf vollendete Betrugsdelikte mit einer sechsstelligen Schadenssumme registriert“, sagt Landrat Hendele. Allein am Dienstag seien der Polizei elf Versuche allein in Mettmann gemeldet worden. Die Dunkelziffer sei vermutlich wesentlich höher.

Die Anrufer geben sich dabei am Telefon als vermeintliche Kriminalbeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Die Trickbetrüger setzen ihre Opfer, bei denen es sich meist um Senioren handelt, gezielt unter Druck und tischen dabei Lügengeschichten auf, um an das Ersparte oder an Wertgegenstände ihrer Betrugsopfer zu kommen. Polizeisprecher Ulrich Löhe: „Eine immer wieder angewandte Masche der Trickbetrüger ist es zum Beispiel, wenn diese angeben, man habe in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen. Bei einem der Festgenommenen habe man eine Liste von potenziellen Einbruchszielen sichergestellt, auf der auch der Name des/der Angerufenen auftauche. Da noch nicht alle Mitglieder der Einbrecherbande dingfest gemacht worden seien, bieten die falschen Polizeibeamten dann „höchst hilfsbereit“ an, das im Haus befindliche Bargeld bzw. andere Wertsachen der Senioren in die sichere Verwahrung zu nehmen, bis die letzten Komplizen ebenfalls festgenommen wurden.“ Für die Übergabe werde dann ein ziviler Kriminalbeamter angekündigt, der vorbeikommt, um die Sachen an sich zu nehmen.