Lebenssituation de Betroffenen verbessern : Projektgruppe Demenz bietet ein breites Beratungsangebot

Um Einblick in die breite Angebotslandschaft zum Thema Demenz in Dinslaken jedem zugänglich zu machen, präsentieren sich die Akteure im August und September auf den Märkten in Dinslaken. Am 17. August auf dem Markt in der Innenstadt, am 25. August auf dem Markt in Lohberg und stehen dort allen Interessierten in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. Am 16. September sind Mitglieder der Projektgruppe auf den Marktplätzen am Baßfeldshof von 8 bis 10 Uhr und dann am Jahnplatz in Hiesfeld von 11 bis 13 Uhr.