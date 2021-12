Förderung des innerstädtischen Handels geht in neue Runde : Langenfeld erhält 385.000 Euro Zuschuss

Förderung des innerstädtischen Handels geht in neue Runde

Die Stadt Langenfeld erhält einen Bundeszuschuss in Höhe von 385.000 Euro. Foto: Stefan Pollmanns

Langenfeld Die Stadt Langenfeld erhält einen Bundeszuschuss in Höhe von 385.000 Euro. Das Geld sowie ein Eigenanteil der Stadt von 128.125 Euro fließt in das Projekt „SMART Langenfeld/ ShoppingMitte.Aktiv.Resilient.Transformativ“. Ziel ist die Stärkung der Innenstadt.

„Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk“, kommentiert Citymanager Jan Christoph Zimmermann am Freitag die Bundeszusage. „Wie haben den Antrag am 17. September gestellt und sind überrascht, wie schnell die Zusage jetzt gekommen ist.“ Der Eigenanteil der Stadt sei im kommenden Haushalt eingestellt, so dass die Arbeit nun schnell beginnen könne.