Ins Krankenhaus gebracht : 44-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dinslaken Dinslakenerin wurde beim Überqueren der Luisenstraße von einem Pkw erfasst.

Schwere Verletzungen erlitt eine 44-jährige Frau aus Dinslaken bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 22.20 Uhr, auf der Hünxer Straße / Luisenstraße ereignete. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus nach Duisburg, wie die Polizei mitteilt. Die Frau hatte zu Fuß die Fußgängerfurt auf der Luisenstraße überquert, als ein 38-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Pkw von der Hünxer Straße aus nach links in die Luisenstraße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Frau. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.