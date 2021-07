Bürgermeisterin zum Handeln aufgefordert : Eislöffel soll Ratsbeschlüsse beanstanden

Dinslaken Gemeinsamer Antrag der FDP, der Linken und der Partei zu den Beigeordneten-Entscheidungen, die Ende des vergangenen Monats getroffen wurden.

Undemokratisches Verhalten, Postengeschacher und Hinterzimmergespräche hatten die kleinen Parteien im Stadtrat den großen Fraktionen (CDU, SPD , Grüne und UBV) vorgeworfen, als es in der Juni-Sitzung um die Schaffung einer dritten Beigeordnetenstelle ging. Zudem hatte der Rat damals noch beschlossen, dass Kämmerer und Planungsdezernent Thomas Palotz erster Beigeordneter werden soll und dass die Zuständigkeiten der Beigeordneten neu eingeteilt werden. Jetzt haben die Fraktionen von FDP , Die Linke und Die Partei in einem gemeinsamen Antrag gefordert, dass die Bürgermeisterin diese Ratsbeschlüsse beanstandet.

Die drei kleinen Fraktionen weisen nochmals darauf hin, dass sie an der von ihnen als geheime Verabredung bezeichneten Absprache von SPD, CDU , UBV und Grünen nicht beteiligt gewesen seien. Damals hätten sie in der Ratssitzung Beratungsbedarf geltend gemacht und deshalb beantragt, die Entscheidung zu vertagen. Dieser Antrag sei jedoch abgelehnt worden.

Die so gefassten Beschlüssen sind nach Ansicht von FDP, der Linken und der Partei rechtswidrig. Dies auch, weil sie entgegen der Geschäftsordnung der Stadt zustande gekommen seien. Anträge an den Rat müssten mindestens zwei Wochen vor der Sitzung eingebracht werden. Die Tagesordnung könne zwar geändert werden, dies aber nur dann, wenn es zuvor einen Beschluss gegeben habe, in dem festgestellt werde, dass die Sache äußerst eilbedürftig sei und keinen Aufschub dulde, wie es weiter in dem Antrag von FDP, der Partei und den Linken heißt.