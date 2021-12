Kultur für Kinder in Radevormwald : Theaterstück für jede Grundschule

Radevormwald Die Burghofbühne Dinslaken spielte im Radevormwalder Bürgerhaus vier Aufführungen an zwei Tagen für alle Grundschüler – und entführte die Kinder in die literarische Welt des Schriftstellers Ottfried Preußler.

Der lässt in der Zeitung verkünden, dass Kasperl und Seppel es tatsächlich geschafft haben, den gefürchteten Räuber Hotzenplotz zu überlisten. Hilfe haben sie dabei von der Fee Amaryllis bekommen. Aber wer Hotzenplotz kennt, der weiß, dass er jeden noch so geschickten Plan durchschaut und aus jedem Gefängnis ausbrechen kann. Während sich Kasperl und Seppel kurz in Sicherheit wähnen können, ist der bärtige Räuber zurück auf freiem Fuß, und der nächste Rachefeldzug beginnt. Er will sich samt seiner Pfefferpistole an den beiden Buben rächen. Wie kann man diesen heimtückischen Räuber ein für allemal loswerden? An diesem Punkt kommt die Mondrakete ins Spiel, denn der Planet ist ziemlich weit weg, und wie sollte Räuber Hotzenplotz von dort aus noch Schaden anrichten? Aus einer fixen Idee entwickeln Kasperl und Seppel einen Plan, der viel Ideenreichtum und Tüftelei erfordert. Sie locken den Räuber in eine Falle, machen ihn auf die Mondrakete aufmerksam und fesseln ihn in diesem Zuge. Eine echte Raumfahrt zu konzipieren, schaffen die beiden in der Eile nämlich nicht. Dass die Jagd auf Räuber Hotzenplotz noch nicht zu Ende ist, überrascht nicht nur Kasperl und Seppel, sondern die gesamte Welt, denn eigentlich war die Jagd auf den bekanntesten Räuber der Kinderliteratur doch beendet.