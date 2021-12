Nachruf auf Karlheinz Saueressig : Trauer um den Erfinder des Rather Modells

Düsseldorf Die Schulleiterinnen und Schulleiter der Düsseldorfer Förderschulen trauern um Karlheinz Saueressig, der für die Belange von benachteiligten Kindern und Jugendlichen immer ein offenes Ohr hatte. Er starb mit 77 Jahren jetzt in Köln.

(rö) Karlheinz Saueressig, langjähriger Schulamtsdirektor der Förderschulen in Düsseldorf und Erfinder des so genannten Rather Modells, ist am 21. November nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren in Köln gestorben. In seiner Amtszeit, die von 1994 bis 2012 ging, hat er das Förderschulwesen maßgeblich weiterentwickelt und in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Dank seines Engagements konnten in Düsseldorf viele Förderschulstandorte erhalten bleiben.