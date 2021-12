Am Flughafen Düsseldorf : Flug abgesagt - Crewmitglied positiv auf Corona getestet

Am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Kurz vor dem Abflug hat ein Corona-Schnelltest bei einem Crewmitglied am Düsseldorfer Flughafen ein positives Ergebnis angezeigt. Die Feuerwehr rückte an, der Flug wurde zunächst abgesagt.

Der Flieger von Tui-Fly sollte eigentlich am Donnerstagmorgen am Düsseldorfer Flughafen in Richtung Barbados abheben. Doch dazu kam es zunächst nicht. „Ein Crewmitglied hat einen zusätzlichen, privaten Corona-Schnelltest gemacht, und der hat ein positives Ergebnis geliefert“, sagte Aaage Dünhaupt von Tui-Fly.