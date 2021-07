Vandalismus in Dinslaken : Tafeln am Lohberg Corso zerstört

Dinslaken Chaoten haben am Lohberg Corso in Lohberg gewütet. Einige der historischen Tafeln an der Cortenstahlwand wurden zertrümmert und abgerissen.

Unbekannte haben die Beschilderung der Cortenstahlwand am Lohberg Corso demoliert. Mitarbeitende der Dinslakener Stadtverwaltung haben den Schaden am vergangenen Wochenende festgestellt.

Mittlerweile sind drei der 15 Schilder, die die Geschichte der Zeche Lohberg und der Umnutzung nach der Schließung festhalten sollen, zerstört. Der finanzielle Schaden wird im Moment geprüft. Es wird eine Fachfirma beauftragt, die sich um die Wiederherstellung der fehlenden Schilder kümmern wird.