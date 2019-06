Fußball : VfB-Zweite kämpft um Aufstiegsrelegation

HILDEN Die Hildener Bezirksliga-Fußballer wollen mit einem Sieg bei der SG Unterrath den zweiten Tabellenplatz verteidigen, um über den Umweg Aufstiegsrunde den Traum vom Sprung in die Landesliga noch zu verwirklichen.

Der SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf, der übrigens beide Punktspiele gegen den VfB 03 Hilden II verlor, steigt direkt aus der Bezirksliga, Gruppe 1, in die Landesliga auf. Mit dem 4:1-Heimsieg gegen Ratingen 04/19 II machten die Oberbilker alles klar. Um Platz zwei, der, wie berichtet, die Teilnahme an der Relegationsrunde bedeutet, duellieren sich im Fernduell der VfB 03 II (59 Punkte) und der TSV Eller 04 (57). In beiden Lagern ist demnach noch am letzten Spieltag Hochspannung angesagt. Mit der Partie bei Absteiger TuS Grevenbroich steht Eller vor der vermeintlich leichteren Aufgabe. Die Hildener treten am Sonntag um 15 Uhr auf der Sportplatzanlage am Franz-Rennefeld-Weg beim Sechsten SG Unterrath an.