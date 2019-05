Sparbeschlüsse revidiert : Rat spricht sich für die Musikschule aus

Mettmann Die Zahl der Honorarverträge wird weiter von zehn auf sieben reduziert. Fünf weitere Stellen werden eingerichtet.

Auf diesen Kompromiss hat sich der Rat nach intensiver Beratung geeinigt. Und: Für die unbefristete Weiterbeschäftigung der Lehrkräfte werden im Nachtragsstellenplan für das Jahr 2019 nun sechs zusätzliche Stellen eingerichtet, die allerdings nicht voll ausgeschöpft werden, so dass auf zukünftige Entwicklungen in der Musikschule, beispielsweise durch eine Ausweitung des JeKits-Programms (Jedem Kind sein instrument), reagiert werden kann.

Mit Transparenten machten Musikschullehrer und Eltern von Musikschülern in der Ratssitzung auf ihr Anliegen aufmerksam: „Wer für Musik lebt, soll auch von Musik leben können“ und „Weiter mit Musikschullehrern aber fair mit TVÖD“ (also mit Angestelltentarif, Anmerk. der Red.) Zwei Mütter von Musikschülern nutzten die Einwohnerfragestunde und warben für eine Bezahlung der Musikschullehrer nach dem Angestelltentarif.

Im Vorfeld der Ratssitzung hatte der Freundeskreis der Musikschule in einem offenen Brief noch einmal Stellung gegen die Kürzungen der Honorare bezogen. Karl-Heinz Kensche, lange Jahre Leiter der Mettmanner Musikschule und jetzt im Förderverein, hatte deutlich gemacht, dass die Qualität der Lehrer etwas ganz besonders sei, da einige ein ganz bestimmtes Instrument unterrichten, das nur sie beherrschten. Und: Es bestünde die Gefahr, dass Honorarkräfte eher abwandern würden als festgebundene Angestellte.

André Büscher (CDU) erinnerte noch an den rigiden Sparkurs, dem die Musikschule in den vergangenen Jahren unterworfen war. So wurden die Beiträge für die einzelnen Kurse erhöht und vor drei Jahren wurde beschlossen, dass zukünftig ausscheidende festangestellte Mitarbeiter der Musikschule durch Honorarkräfte ersetzt würden. Büscher fragte nun nach, ob die Musikschule zur Disposition stehen würde. Das sei derzeit nicht der Fall, entgegnete Bürgermeister Thomas Dinkelmann. Die Stadt wird aber in den nächsten Jahren freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen.