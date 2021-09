Blaulicht in Mettmann : Polizei schnappt Exhibitionisten

Polizei nimmt Exhibitionisten in Mettmann an der Talstraße fest, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Foto: Polizei Mettmann/Jochen Tack

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Dienstagnachmittag, 7. September, in Mettmann einen Exhibitionisten vorläufig festnehmen. Der 57-jährige Mann entblößte sich nach Angaben des Zeugen gegen 15.35 Uhr in der Nähe des Sportplatzes einer Schule an der Talstraße.