Strohballen an Langenfelder Feldweg : Polizei ermittelt nach Brand in Immigrath

Langenfeld Nachdem acht Strohballen an der Reusrather Straße Feuer gefangen haben, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mehrere Strohballen haben in der Nacht zu Montag an einem Feldweg in Langenfeld gebrannt. Das teilt die Polizei am Montagmorgen mit. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Zeuge die Feuerwehr informiert. Betroffen waren acht Strohballen rechts neben dem Feldweg, kurz vor der Unterführung A542, an der Reusrather Straße in Immigrath. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Ursache ist noch unklar. Neben einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandlegung sei eine Selbstentzündung der Strohballen nicht ausgeschlossen, heißt es von der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1600 Euro. Hinweise nehmen die Beamten unter 02173 288 631 0 entgegen.