Sonnenstrom in Erkrath : Bündnis sucht Dächer für Photovoltaik

Sonnenstrom in Erkrath

Von links: Peter Knitsch (Grüne), Referent Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien) und Christian Untrieser (CDU) gestalteten das erste öffentliche Treffen der Initiative zum Ausbau der Photovoltaik in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Interesse an der neuen Initiative für mehr Sonnenstrom-Anlagen auf Erkrather Dächern ist groß. Was fehlt, sind geeignete größere Flächen, die genossenschaftlich bewirtschaftet werden können.

Anfang dieses Jahres hat sich eine kleine Gruppe aus Politikern zusammengefunden und vereinbart, gemeinsam den Ausbau der erneuerbaren Energien in Erkrath voranzutreiben. Marc Göckeritz, Peter Knitsch, Alexander Schulze (Grüne) und Christian Untrieser (CDU) verstehen sich als „Vorbereitungsteam“, das sich zum Ziel gesetzt hat, für klimafreundliche Stromerzeugung zu werben und eine Körperschaft zu gründen, die mit eigenem Kapital Photovoltaikanlagen auf Erkrather Dächern bauen soll. Wie im Juni angekündigt, hat es nun eine Auftaktveranstaltung für interessierte Bürger gegeben.

„Ich bin überrascht und erfreut, dass so viele Leute gekommen sind“, begrüßte Peter Knitsch den voll besetzten Frankenheimsaal im Kaiserhof. Klimaschutz sei in Erkrath kein ganz neues Thema, denn es gebe seit 2015 ein Klimaschutzkonzept und erst in diesem Jahr seien die städtischen Klimaschutzziele noch einmal verschärft wurden. „Woran es hapert, ist die Umsetzung“, resümierte Knitsch.