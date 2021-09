Bergische Diakonie in Wülfrath : Atelier-Aktion: 25 kunstvolle Stühle warten auf neue Besitzer

Wülfrath Erstmal gibt es die Geburtstagsgeschenke an die Diakonie nur im Internet zu sehen, Anfang kommenden Jahres dann aber live im Rathaus.

(RP) 25 Stühle von den Mitgliedern des Offenen Ateliers der Diakonie gestalten lassen – das war die Idee zum 25. Geburtstag der Einrichtung in diesem Jahr. Es hätte eine schöne Ausstellung daraus werden können, wäre da nicht die Pandemie, die so viele Pläne durchkreuzt hat. Bleibt also vorerst nur der Rückzug ins Digitale, wo das Offene Atelier seine Galerieseite mit diesem Kunstprojekt eröffnet.

Immer wieder konnte in den vergangenen Monaten von Jubiläumsaktionen des Offenen Ateliers der Bergischen Diakonie berichtet werden. Diese lassen sich nun und in Zukunft auch in einer „virtuellen Galerie“ verfolgen. Den Anfang machen die kunstvoll bearbeiteten Sitzgelegenheiten: 25 Freundinnen und Freunde des Ateliers haben in den vergangenen Wochen 25 Stühle künstlerisch gestaltet und dem Atelier zum Geschenk gemacht. Herausgekommen sind witzige, tiefsinnige und in jedem Fall einzigartige Upcycling-Kunstwerke, jubeln die Veranstalter. Gemeinsam mit ihren Schöpfern sind die Stühle nun unter www.bergische-diakonie.de/offenes-atelier/ zu sehen. Dass auch die Menschen hinter den Werken sichtbar werden, ist den beiden Atelier-Leitern Sunci Matijanic und Manuel Rohde besonders wichtig. „Zeig dich!“ ist daher das Motto des Jubiläumsjahres. Geplant ist übrigens, die Kunststühle Anfang 2022 live und in Farbe im Wülfrather Rathaus zu zeigen und sie zu versteigern. Interessenten können sich schon jetzt unter Telefon 0202 7581749, E-Mail offenes.atelier@bergische-diakonie.de, melden.