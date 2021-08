Totalschaden nach Zusammenstoß : Zwei Verletzte nach Autounfall

Beim Zusammenstoß an der Bahnstraße erlitt der in den Unfall verwickelte Audi eines 27-jährigen Mettmanners einen Totalschaden. Foto: Polizei Mettmann

Mettmann Weil er offensichtlich die Verkehrssituation an der Kreuzung der Bergstraße in Richtung Bahnstraße falsch eingeschätzt hat, krachte am Dienstagnachmittag ein 61-Jähriger in das Auto eines 27-Jährigen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein 61-jähriger Mann aus Gelsenkirchen in Mettmann die Oststraße in Richtung Bergstraße. Dort wollte er links abbiegen.

Verkehrsbedingt musste er warten, als ein von rechts kommender Lkw ihm per Handzeichen die Vorfahrt gewährte. Ohne dann aber auf den vorfahrtberechtigen Querverkehr von links zu achten, bog der 61-Jährige mit seinem VW in die Bergstraße ein.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 27-jährigen Mettmanners, der die Bergstraße in Richtung Bahnstraße befuhr.

Zwar wurden beide Fahrer beim Zusammenstoß nur leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung mussten sie trotzdem in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall nicht mehr zu gebrauchen. Sowohl der VW des 61-Jährigen als auch der Audi A4 des Mettmanners wurden durch den Crash so schwer beschädigt, dass sie einen Totalschaden erlitten. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei 25.000 Euro.

(von)