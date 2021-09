Klimaneutralität erklärtes Ziel : Nachhaltigkeit und Klimaschutz Themen bei Fondium in Mettmann

Nachhaltigkeit und Klimaschutz Themen bei Fondium in Mettmann

In der Mettmanner Gießerei werden Teile für die Automobilproduktion gefertigt. Jetzt sollen in der Produktion Klimaziele erreicht werden. Foto: Georg Fischer

Mettmann Mettmanns Eisengießerei will nachhaltiger werden. Das kostet. Betriebsrat und Geschäftsleitung fordern Unterstützung des Staates – um Jobs zu sichern.

Am Standort produzieren knapp 1000 Beschäftigte Teile für die Automobilproduktion. Kupolöfen sind aktuell die energieeffizienteste Möglichkeit, die großen Eisenmengen zu schmelzen. Aber auch Fondium will mehr für die Klimabilanz tun. „Wir prüfen, unsere Produktion auf elektrische Öfen mit Wasserstoffbrennstoff umzustellen. Allerdings ist die Eisen-Recyclingquote im Vergleich zu den koksgeführten Kupolöfen deutlich ineffizienter, wodurch der Klimavorteil erheblich geschmälert wird“, erklärt Fondium-Geschäftsführer Thomas Rohde.

„Neben diesen unmittelbaren klimapolitischen Herausforderungen wird uns auch die Elektromobilität zusammen mit der Digitalisierung der Automobilindustrie vor Transformationsaufgaben stellen“, benannte der Betriebsratsvorsitzende weitere Themenfelder. Um die Aufgaben stemmen zu können, wurde jetzt von Geschäftsführung, Belegschaft und Betriebsrat das Gespräch mit Jörg Hofmann, 1. Vorsitzende der IG Metall, gesucht. „Die sozial-ökologische Transformation unserer Industrieunternehmen, ein fairer Wandel, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, beschrieb er die branchenspezifischen Herausforderungen. Dazu sei eine aktive Industriepolitik, die die Unternehmen und ihre Beschäftigten wirklich in den Veränderungsprozessen unterstützt, nötig. Mit dieser Transformation in der Automobilindustrie „kommen Aufgaben auf Fondium und auf die Region zu“, weshalb bereits der so genannte Zukunftsfonds Automobilindustrie aufgelegt wurde.