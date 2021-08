Polizei in Mettmann : Ein Verletzter bei Karambolage auf der Kreuzung Südring/Düsseldorfer Straße

Ein verletzter Autofahrer und ein Schaden von geschätzt 8000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Kreuzung Südring/Düsseldorfer Straße. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mettmanner mit seinem BMW 525i den Südring in Richtung Düsseldorfer Straße. Bedingt durch einen Rückstau hielt der Mettmanner im Kreuzungsbereich an. Durch mehrfaches Hupen habe er angenommen, dass er seine Fahrt fortsetzen könne und sei in den Kreuzungsbereich gefahren, ohne auf den zu diesem Zeitpunkt vorfahrtberechtigten Querverkehr zu achten. Sein BMW stieß mit dem Ford Focus eines 56-Jährigen zusammen, der die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf befuhr.