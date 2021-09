Tennis : Herren-Team des TSC Hilden steigt in die Bezirksliga auf

Stolz: Das Aufstiegsteam des TSC Hilden. Foto: TSC Hilden

Hilden Bereits Mitte August absolvierte die Herrenmannschaft des TSC Hilden die letzte Begegnung in der Sommerrunde, da der Barmer TC sein Team noch aus der Bezirksklasse A zurückzog. In der Partie gegen GW Langenfeld kämpften die Hildener um den ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga – entsprechend groß war die Anspannung, die aber bald der Konzentration auf die Spiele wich.

Und nach dem 7:2-Erfolg war der Jubel riesig.

Während Jonas Landefeld (6:1, 6:1) und Matthias Metzger (6:3, 6:3) ihre Matches in zwei Sätzen entschieden, siegte Marlon Rendel (7:6, 3:6, 10:6) erst im Matchtiebreak. Auch in der zweiten Einzelrunde blieb der TSV in der Erfolgsspur. Lars Thimm (6:0, 6:2) und Connor Karnine (6:2, 6:2) gewannen deutlich, während es Alex Kozelev (6:2, 7:6) etwas spannender machte. Im Doppel punkteten noch Stephan Heuser und Jonas Landefeld. Das Duo Karnine/Metzger (4:6, 6:7) sowie Marlon Rendel und Marcel Hunold (3:6, 6:4, 10:12) hatten das Nachsehen, am Gesamtsieg änderte das aber nichts mehr.

(bs)