Am Heinrich-Heine-Gymnasium, hier Joy Charlotte und Emilia, sind in Jahrgangsstufe fünf drei von vier Klassen so genannte iPad-Klassen. Die Gesamtschule freut sich beispielsweise über einen Computerraum mit 30 Arbeitsplätzen und auch am Konrad-Heresbach-Gymnasium sind „Schüler und Kollegium wirklich zufrieden“, wie Schulleiter Horst Knoblich zur aktuellen Situation in Sachen Digitalisierung sagt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)