Haustiere unbedingt impfen lassen : Staupe jetzt auch in Mettmann nachgewiesen

Fuchs. Foto: pixabay

Mettmann Vor drei Wochen wurde dem Jagdpächter von Passanten ein schwerkranker Fuchs am Wegesrand auf dem Eschenkämpchenweg in Metzkausen gemeldet. Der apathische abgemagerte Fuchs zeigte keinen Fluchtreflex, wurde von seinem Leiden erlöst und in Abstimmung mit dem Amtstierarzt zur Untersuchung in das Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper nach Krefeld gebracht.

