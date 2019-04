Mettmann : Hundesteuer ist in Wülfrath am höchsten

Hundesteuer ist in Wülfrath am höchsten

Mettmann Eine aktuelle Studie des Bundes der Steuerzahler zeigt: Von 396 Städten nimmt die Kalkstadt einen teuren Platz 381 ein.

Die Sätze im Einzelnen (in den Klammern die Steuersätze für den ersten, zweiten und dritten Hund): Langenfeld (90, 108, 126), Monheim (96, 120, 144), Heiligenhaus (108, 135, 155), Erkrath (110, 130, 150), Mettmann (110, 140, 160), Ratingen (112, 160, 195), Hilden (114, 138, 156), Velbert (119, 146, 174), Haan (120, 144, 168), Wülfrath (132, 156, 180). Doch warum ist Wülfrath so teuer? Antwort: Um die Zahl der Tiere zu begrenzen. Die Erhöhung der Hundesteuer auf den aktuell gültigen Satz wurde 2017 beschlossen. Damals reifte die Erkenntnis, dass es in der Kalkstadt im Verhältnis zu anderen Städten der Region relativ viele Hunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt. Daher wurde der Satz von 120 auf 132 Euro erhöht. Angenehmer Nebeneffekt: Die höhere Besteuerung der Hundehalter spült den Kommunen auch mehr Geld in die Kassen. Allein in Wülfrath waren es nach Angaben der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr 201.480 Euro, mehr als erwartet. Auch in Erkrath wirft die Hundesteuer mit 289.000 Euro für aktuell 2599 gemeldete Hunde ein hübsches Sümmchen ab.