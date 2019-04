Fußball : Derby des SCU gegen die SpVg. 05/06 fällt erneut aus

Leon Schilling (links) und der SC Unterbach müssen auf das nächste Derby noch etwas warten. Foto: Blazy, Achim (abz)

UNTERBACH/HILDEN Auch im für Dienstag um 19.30 Uhr geplanten zweiten Anlauf wird das Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga A zwischen dem SC Unterbach und der SpVg. Hilden 06/06 nicht angepfiffen. Der Grund ist, wie bereits am Gründonnerstag-Abend, die weiterhin defekte Flutlicht-Anlage am Sportplatz Niermannsweg in Unterfeldhaus.

„Wir hätten gerne gespielt, weil dann die Tabelle an der Spitze endlich begradigt worden wäre und wir, einen Sieg vorausgesetzt, bis auf einen Punkt Anschluss an den Zweiten Wersten 04 gefunden hätten“, beurteilt SCU-Fußballchef Jörg Spanihel die erneute Verlegung keineswegs positiv. Für das Team von Coach Ibo Cöl geht es nun erst am Sonntag (15 Uhr) mit der Begegnung bei TuRU 80 Düsseldorf II weiter.