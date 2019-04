Handball : Der gestürzte Tabellenführer leckt seine Wunden

Trainer Kai Müller musste einige Male durchschnaufen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In der Niederlage bewahren die Handballer der DJK Unitas Haan Haltung, doch der Frust nach dem Misserfolg gegen die SG Langenfeld II ist groß.

Die Gefühlslage war eindeutig. Auf der einen Seite die freudetrunkenen Handballer der SG Langenfeld II, die mit dem 31:29-Erfolg über die Unitas ihren fünften Sieg in Folge feierten und zugleich den Spitzenreiter vom Oberliga-Thron stießen. Auf der anderen Seite Haaner Recken, die angesichts der nicht zu erwartenden Niederlage enttäuscht in sich zusammenfielen und übers Parkett schlichen. Immerhin behielt die Mannschaft von Kai Müller dann doch Haltung und verabschiedete sich Hand in Hand als Kollektiv von den Fans. Pascal Schusdzarra ergriff nach dem letzten Heimspiel dieser Saison das Mikrofon. „In diese dunklen Stunde sind wir alle etwas frustig. Wir haben aber Bier und Würstchen dabei, möchten allen danken, die uns angefeuert haben“, sagte der Kreisläufer und lud die Unitas-Anhänger damit zur Saisonabschlussfeier ein, die sich Spieler und Fans wohl etwas anders vorgestellt hatten.

Der 25-Jährige Hüne war tief traurig, aber trotzdem noch zu einer recht sachlichen Analyse fähig. „Vielleicht sind wir noch nicht ganz der Aufgabe gewachsen, diese engen Spiele zu gewinnen“, stellte er fest und meinte damit auch die vielen Fehlwürfe und das nicht konsequent genutzte Überzahlspiel. Eine Woche zuvor in Mettmann war es wohl ähnlich. Ausgerechnet in den Lokalduellen zeigte die Unitas Nerven. „Die Langenfelder wollten nur das Derby gewinnen, wir wollten in die Regionalliga – wir hatten einfach mehr zu verlieren“, brachte Schusdzarra die Niederlage auf den Punkt.

Ein wichtiger Faktor war zudem das Publikum. Von der berühmten „Hölle Adlerstraße“ war nicht viel zu merken. „Es wäre schön gewesen, wenn das Publikum die Mannschaft in wackeligen Situationen unterstützt hätte“, merkte Wolfgang Goeken an. Der Unitas-Vorsitzende ergänzte: „In der Mannschaft hat diesmal der Funke gefehlt.“ Einige umstrittene Entscheidungen der Unparteiischen nagten zudem an den Nerven. „Von Nordrheinliga-Schiedsrichtern erwarte ich eine bessere Leistung und eine strukturierte Linie“, erklärte Goeken, wollte das aber nur als eines von vielen Puzzlestücken in der Analyse sehen. Und er richtete den Blick direkt wieder nach vorne und betonte: „Egal, wie es am Ende ausgeht: Ich bin stolz auf diese Mannschaft – sie hat eine tolle Saison gespielt.“