Mettmann : Auf engagierte Klimaschützer wartet ein Preis

Mettmann (arue) „Mitmachen und das Klima schützen“ – unter diesem Motto rufen das Unternehmen Innogy und die Stadt Mettmann zur Teilnahme am Innogy-Klimaschutzpreis 2019 auf. Mit dem Preis werden Projekte gefördert, die den Umwelt- und Klimaschutz in einer Stadt voranbringen.

An dem Wettbewerb können Schulen und Kitas, Bürger, Vereine, Unternehmen, Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften oder Institutionen teilnehmen, die in Mettmann ein Projekt zum Umwelt- und Klimaschutz durchgeführt haben. Repräsentanten von Stadt und Unternehmen prüfen die Wettbewerbs-Beiträge und ermitteln die Sieger. Für den 1. Preis gibt es 1250 Euro, für den 2. Preis 750 Euro und für den 3. Preis 500 Euro.

Im vergangenen Jahr wurde der Plant-for-the-Planet Club Mettmann ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Schülern des Konrad-Heresbach-Gymnasiums, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Sie bekamen für ihr Engagement 1500 Euro. Die Club-Mitglieder treffen sich regelmäßig, organisieren Baumpflanzaktionen oder verkaufen Fairtrade-Schokolade. Einen besonderen Schwerpunkt legen die jungen Klimaschützer auf die Ausbildung von Kindern zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit. Der zweite Platz, dotiert mit 1000 Euro Preisgeld, ging im vergangenen Jahr an die Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Naturschutz des Konrad-Heresbach-Gymnasiums. Die Schüler treffen sich regelmäßig zu Aktionen. Außerdem arbeiten sie an der Ressourcenoptimierung in den Bereichen Energie, Trinkwasser und Verbrauchsmaterialien an der Schule.