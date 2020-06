Handball : Unitas Haan freut sich über einen enormen Zuspruch

Haan In der Gartenstadt entsteht ein Oberliga-Team mit Identifikationscharakter. Viele altbekannte Haaner Handballer wollen den Verein unterstützen und die Tradition engagiert weiterleben lassen.

Die Verantwotlichen der DJK Unitas Haan arbeiten weiter am Oberliga-Kader für die neue Saison. Und sie sehen sich auf einem guten Weg, eine Mannschaft mit hohem Identifikationsfaktor zusammenzustellen. „Eigentlich ist der Kader vollständig, lediglich bei zwei, drei Leuten fehlt noch die offizielle Zusage“, berichtet Moritz Blau, der in der nächsten Saison als Co-Trainer neben Chefcoach Christian Peters fungieren wird. „Ein paar Sachen sind echt erfreulich“, erklärt Blau und meint damit auch die Rückkehr dreier „alter Hasen“ in das Oberliga-Team: Kreisläufer Stefan Panthel, Abwehrchef Dennis Hahn und Rechtsaußen Christian Horn.

„Alle drei haben in den letzten zwei bis drei Jahren in der zweiten Mannschaft gespielt und waren relativ schnell davon zu begeistern“, erzählt Blau und betont: „Wir wollen wieder die alte Haaner Mentalität aufleben lassen.“ Dazu zählt auch der Wechsel von der Spielzeit am Samstagabend zurück zum Sonntagmorgen, denn der Anpfiff um 11 Uhr in der Halle an der Adlerstraße war über viele Jahre hinweg genauso Pflicht wie der Gang in die Kirche – salopp formuliert. In jedem Fall bestätigt Moritz Blau: „Das ist ein Termin, der vielen Spielern gerade bei Familien mit Kindern entgegenkommt und besser ist als der späte Samstagabend.“