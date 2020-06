Porträt : Volleyballtrainer der Hildener AT schreibt Kinderbücher

Rainer Knietzsch ist nicht nur begeisterter Volleyballer, sondern unter dem Pseudonym Nick Reinhart auch Kinderbuchautor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bereits vor 26 Jahren entstand die Idee vom Traumwächter, doch die Vollendung brauchte einige Zeit. Im Oktober 2019 erschien schließlich der erste Band, spätestens im Juli folgt der dritte.

Rainer Knietzsch ist ein Mann mit vielen Leidenschaften. Dazu zählt zweifellos das Volleyball-Spiel. Seit nunmehr 13 Jahren trainiert Knietzsch die Frauenmannschaft der Hildener AT, schaffte mit ihr den Aufstieg von der Landes- über die Verbands- bis in die Oberliga. Dort verweilte das Team vier Saisons, dann war der Abstieg nicht mehr zu vermeiden. Nach Rang drei in der vergangenen Spielzeit kehren die HAT-Volleyballerinnen in dieser Corona-Saison jedoch als Verbandsliga-Zweiter wieder in die Oberliga zurück.

Bereits mit 13 Jahren übte Knietzsch mit einem Kumpel das Pritschen und Baggern auf einem Garagenhinterhof. „In den Ferien hat die Stadt Düsseldorf eine Sportwoche angeboten. Wir wollten da mitmachen, uns aber nicht blamieren“, erzählt Knietzsch. Für ihn war es der Start einer Volleyball-Karriere, denn der Trainer der TSG Benrath, die das Übungsangebot organisierte, entdeckte sofort das Talent des Jugendlichen. Letztlich schaffte es Knietzsch als Aktiver bis in die Regionalliga. „Für mich ist es die geilste Ballsportart der Welt“, stellt Knietzsch heute fest. Was macht den Volleyball aus? „Die mannschaftliche Geschichte. Es ist ein sehr fairer, ein ehrlicher und offener Sport“, sagt er und ergänzt: „Es gibt keine Finten, Fouls und Schwalben so wie im Fußball.“ Und deshalb ärgert es ihn immer wieder, wenn Fußballer „besonders gefeiert werden, wenn sie etwas Faires gemacht haben“. Knietzsch betont: „Im Volleyball ist das ganz normal.“

Info Rainer Knietzsch ist der Autor Nick Reinhart Persönlich Geboren am 23. Juni 1961, verheiratet, zwei Kinder. Beruf Abitur am Kobi-Gymnasium in Düsseldorf-Benrath. Psychologiestudium in Köln, später aber im Bereich Marketing tätig. Freizeit Volleyball begeistert ihn seit seinem 13. Lebensjahr. Die Traumwächter Die Kinderbuch Trilogie hat Rainer Knietzsch alias Nick Reinhart gemeinsam mit seinem Freund Dan Dreyer veröffentlicht. Was den kleinen und großen Helden in der Traumwelt widerfährt, wollte einfach nicht in ein Buch passen. www.die-traumwaechter.de

Mit 25 Jahren trat Rainer Knietzsch, der sein Abitur am Kobi-Gymnasium in Benrath baute, seinen ersten Trainerjob an – bei einer Frauenmannschaft des Garather SV. Und er hatte direkt Erfolg, denn nach vier Aufstiegen hintereinander spielte das Team in der Verbandsliga. Später gab es den ersten Wechsel nach Hilden, doch es war zunächst nur ein kurzer Abstecher. Der zweite folgte, als die HAT-Truppe nach dem Verbandsliga-Aufstieg vor der Auflösung stand, weil die Chemie mit dem damaligen Coach nicht stimmte. Rainer Knietzsch übernahm, auch weil seine Frau seinerzeit dort spielte. Der direkte Wiederabstieg in die Landesliga war mit der übrig gebliebenen Rumpftruppe aber nicht zu vermeiden, doch der Aufbau in den folgenden Jahren endete mit dem Sprung in die Oberliga.

Längst hat sich Rainer Knietzsch den Ruf eines Frauenverstehers erarbeitet – er selbst lacht bei dieser Andeutung herzhaft. Gleichwohl mag er nicht leugnen: „Ich habe tatsächlich zu 80 Prozent Frauen trainiert.“ Vielleicht trägt auch das in Köln absolvierte Psychologiestudium zum besonderen Verständnis des Gegenübers bei. Auch wenn Knietzsch nach dem Examen und einigen Praktika für sich entschied: „Die klinische Psychologie ist doch nichts für mich.“ Statt dessen ist er seit über 30 Jahren in der Werbung zu Hause. „Im Einzelhandel – vor allem Möbel“, erzählt er und fügt hinzu: „Ich arbeite auch mit Mitarbeitern, schule, wie sie mit den Menschen umgehen sollten.“ Bereits während seiner Universitätszeit war er in der Branche beschäftigt. „Ich war jung und brauchte das Geld“, berichtet er frank und frei. Übrigens auch ein Grund, weshalb er als Volleyballtrainer unterwegs war.

Die dritte Leidenschaft des Psychologen und Werbefachmannes entsprang eher dem Zufall. Als Geschäftsführer einer Agentur in Düsseldorf lernte er Dan Dreyer kennen, der seinerzeit dort ein Praktikum absolvierte. „Er hat mir die Geschichte vom Traumwächter erzählt“, sagt Knietzsch. Der Ursprung: Das Kind einer guten Freundin von Dan hatte nachts furchtbare Albträume. Am selben Abend noch setzte sich Rainer Knietzsch hin und schrieb 20 Seiten herunter, die er am nächsten Tag dem Praktikanten zeigte. „Dan war erst etwas irritiert, weil er glaubte, ich wollte ihm seine Idee klauen. Aber es war von Anfang an klar, dass wir etwas Gemeinsames daraus machen.“ So entstand die Arbeitsteilung zwischen Zeichnen (Dreyer) und Schreiben (Knietzsch). Das Ziel der Traumwächter-Trilogie: Eltern vermitteln, wie man mit Albträumen umgehen sollte und wie man sie verarbeitet. „Man kann erlernen, Träume zu beeinflussen“, erklärt Rainer Knietzsch und führt aus: „Wie Leon sich im Buch mit seinen Albtraummustern auseinandersetzt, ist ein Lernprozess. Und der Traumwächter ist dabei der Katalysator.“ So kämpft Leon beispielsweise mit dem Unsagbaren Grauen, einem Schattenmonster. „Das ist ein kleiner Lümmel, der immer wieder auftaucht und ihn ärgern will“, erzählt Knietzsch.

Es brauchte allerdings einige Anläufe, ehe die Idee vom Traumwächter Veröffentlichungs-Reife hatte. So schlugen Knietzsch und Dreyer vor vielen Jahren den Rat des deutschen Autors Andreas Eschbach in den Wind, keinesfalls mit einem bebilderten Booklet, sondern mit einem einfachen Ausdruck auf Kopierpapier die Frankfurter Buchmesse zu besuchen, weil das Unterfangen sonst misslingen würde. Knietzsch gesteht lachend: „Wir sind abends total frustriert nach Hause gefahren und das Booklet ist im Keller gelandet.“