Freizeit : ADFC Haan lädt wieder zu Radtouren ein

Die Korkenziehertrasse ist ein Teilstück der Tour zur Sengbachtalsperre, die der ADFC Haan am Samstag, 6. Juni, unternimmt. Foto: Radtke, Guido (gra)

Haan Nach der Corona-Zwangspause nimmt der ADFC Haan sein Tourenprogramm wieder auf. Schon in der ersten Juni-Woche sind zwei Fahrten vorgesehen, die ins Bergische Land führen. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind Anmeldungen Pflicht.

Die Haaner Gruppe im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Haan kann deshalb nach der Corona-bedingten Pause das Programm mit geführten Radtouren wieder aufnehmen. Neben dem Abstandsgebot gibt es weitere Maßnahmen, um die Teilnehmer zu schützen. Die Touren werden mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 5 bis 10 Personen – je nach Tour – durchgeführt, weshalb eine Anmeldung per E-Mail im Vorfeld erforderlich ist. Infos dazu unter www.adfc-haan.de oder auf Facebook /ADFCHaan. Es wird eine Liste mit den Kontaktdaten der Teilnehmer geführt. Eine Einkehr ist bei den Touren nicht vorgesehen.

Los geht es mit der Nachmittagstour am Freitag 5. Juni um 14 Uhr. Bereits am Samstag, 6. Juni, um 10 Uhr folgt eine Tour zur Sengbachtalsperre von Haan aus über die Korkenziehertrasse und weiter zur Wupper. Es geht bergauf zur Talsperre und nach Witzhelden. Der Rückweg erfolgt über Leichlingen zur Ohligser Heide und nach Haan zurück (ca. 55 km).

Am Sonntag, 21. Juni, um 10.30 Uhr folgt eine sportliche Mountainbiketour über das Ittertal an die Wupper, in die Kohlfuhrt und zum Klingentrail des Velo Solingen. Diese Tour erfordert eine sehr gute Radbeherrschung und fortgeschrittene Fahrtechnik im unwegsamen Gelände.