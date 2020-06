Kreis Mettmann/Duisburg : Termin für den FVN-Verbandstag steht fest

FVN-Präsident Peter Frymuth hält intensiv den Kontakt zur Amateurfußball-Basis. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Kreis Mettmann/Duisburg Am 24. Juni entscheiden die Fußballer am Niederrhein final über die Saison 2019/2020. Dann steht endgültig fest, welche Mannschaften in welche Ligen aufsteigen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Drei Wochen nach der Online-Abstimmung über den Abbruch der Saison steht nun endlich der Termin für den außerordentlichen Verbandstag des Fußballverbandes Niederrhein fest. Am Mittwoch, 24. Juni 2020 ab 19 Uhr stehen vornehmlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Spielbetrieb im Amateurfußball im Blickpunkt. Das betrifft Männer- und Frauen-Fußball, Futsal und Breitenfußball gleichermaßen. Die Tagesordnung umfasst unter anderem Anträge zur weiteren Vorgehensweise für die Saison 2019/2020.

Versammlungsort ist die Sportschule Wedau in Duisburg, allerdings findet der Verbandstag für die Delegierten vornehmlich in digitaler Form statt. Den Teilnehmern wird ermöglicht, die Stimmrechte in elektronischer Form wahrzunehmen.

Da die aktuellen behördlichen Verfügungen eine Beendigung der Meisterschaftsspiele 2019/2020 bis Ende Juni nicht zulassen, stimmten 93,03 Prozent der Vereine bei der Online-Umfrage für einen Abbruch der Saison mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger.