Räumungsverkauf : Haaner „Platzhirsch“-Filiale schließt

In der Marktpassage kündigt sich ein Leerstand an. Im August will die Filiale des „Platzhirsch“ nach vier Jahren in der Gartenstadt schließen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Das Damenmode-Geschäft war seit 2016 in der Marktpassage. Im August ist Schluss.

Momentan läuft der Räumungsverkauf. Im August wird das Damenmode-Geschäft „Platzhirsch“ nach vier Jahren seine Filiale in der Haaner Marktpassage schließen. Statt hochwertiger Modemarken droht nun ein weiterer Leerstand, der nach Aussage von Wirtschaftsförderer Jürgen Simon in Haan allerdings keine dramatischen Ausmaße besitze. 40 Prozent aller Unternehmen in der Gartenstadt befänden sich derzeit im Kurzarbeit-Modus, berichtete Simon jetzt im Fachausschuss (WLSTA), wo der Tätigkeitsbericht der Wirtschaftsförderung auf der Tagesordnung stand. „Mit diesen Zahlen liegen wir immer noch besser als Monheim“, betonte er. Die Arbeitslosigkeit sei von 5,3 Prozent im Februar auf nunmehr 6,5 Prozent gestiegen.

An Europas größter Messe für Immobilien und Investitionen – der Expo Real in München – wird die Stadt Haan im Oktober nicht teilnehmen. „Wir hoffen, dass es nächstes Jahr weiter geht“, sagte Simon. Was den Leerstand in Haan betrifft, ist er nach eigenen Angaben in Gesprächen – unter anderem mit einem „Unverpackt“-Laden. Die WLH wollte unter anderem wissen, wie hoch der Zugriff auf die Internetseite „Einkaufen in Haan“ sei. Die Antwort soll nachgereicht werden.