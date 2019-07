Kanu : Sören Loos und Lena Teunissen vom KC Hilden sind im WM-Einsatz

Sören Loos startet im Einer-Canadier. Foto: KC Hilden

Hilden Im vergangenen Jahr noch verpasste Sören Loos die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen, doch in den vergangenen Monaten holte der Kanute des KC Hilden das Versäumte nach. Dank einer starken Leistung setzte sich der 22-Jährige im Mai in den Qualifikationsläufen auf den Wildwasserstrecken in Markkleeberg und Augsburg in einem gut besetzten Canadier-Feld durch und löste damit das Ticket zur U23-Weltmeisterschaft im polnischen Krakau.

Nach dem Einmarsch der Nationen am Sonntagabend startet die WM am Dienstag mit den Teamwettbewerben. Am Mittwoch folgen die ersten Läufe im Einer-Canadier.

Für Sören Loos wird es in diesen Tagen schon zur Gewohnheit, den Klängen der unterschiedlichen Nationalhymnen zu lauschen. Erst vor anderthalb Wochen lag der Fokus ganz auf der U23-Europameisterschaft, die in Slowenien über die Bühne ging. Der ganz große Wurf blieb dem Hildener dabei allerdings versagt. Mit einer souveränen Leistung im zweiten Lauf qualifizierte er sich für das Semifinale. Dort hielt er 16 Tore lang Kurs aufs Finale der besten elf, ehe er ein Tor verpasste, deshalb 50 Strafsekunden kassierte und damit weit zurück fiel. Besser lief es im Teamwettbewerb. Das deutsche Trio mit Sören Loos, Lennard Tuchscherer und Timo Trummer landete auf dem fünften Rang.