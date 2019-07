Judo : Judoka holen Bronze bei Norddeutscher Meisterschaft

Hilden Bei der Norddeutschen Meisterschaft des Brazilian Jiu Jitsu gingen auch zwei Judoka des JC Hilden an den Start. Klaus Beckert erkämpfte sich gleich in zwei Kategorien den dritten Platz. Andreas Toutsidis hingegen holte bei seinem ersten Turnier den dritten Platz in der Katgorie NoGi (ohne Kampfanzug).

Beide Sportler sind damit auf einem guten Weg, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, die im November in Aschaffenburg steigt. Mit einer weiteren Platzierung unter den ersten vier eines Qualifikationsturniers haben sie die Fahrkarte zu den Titelkämpfen sicher.