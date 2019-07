Fliegerbombe im Kreis Mettmann : Rotes Kreuz hilft bei Bomben-Einsatz

Mettmann/Erkrath Wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg musste die Innenstadt von Monheim evakuiert werden. Dabei halfen Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Mettmann.

(arue) Eine 125 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hielt am Mittwoch die Stadt Monheim in Atem. Sie war bei Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in der Innenstadt gefunden worden. Bei dem anschließenden Einsatz, der auch eine Evakuierung von Anwohnern beinhaltete, war auch das Rote Kreuz, Kreisverband Mettmann, beteiligt. Das berichtet der Verband auf seiner Facebook-Seite. Demnach waren 89 Einsatzkräfte vor Ort. In den Anlaufstellen hat das Rote Kreuz 280 Betroffene betreut. Zu den Ersthelfern gehörte auch der DRK-Ortsverein Erkrath, der mit drei Einsatzfazrueugen und fünf ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort war. Sie halfen bei der Evakuierung eines Seniorenheims und führten Patiententransporte durch. Doch auch die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken gehörte zu den Aufgaben, die erst gegen 23 Uhr endeten.