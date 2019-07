Innenstadt war zum Teil evakuiert : Fliegerbombe in Goch ohne Probleme entschärft

Goch Auf einem Grundstück in der Gocher Innenstadt war durch Zufall eine amerikanische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem II. Weltkrieg gefunden worden. Weite Teile der Stadt mussten evakuiert werden. Gegen 20.25 Uhr war die Bombe erfolgreich entschärft.

Unangenehme Stunden waren es, bis die Entwarnung kam. Goch hat schon manche Bombenentschärfung erlebt, und immer ist es bisher gut gegangen, aber ein mulmiges Gefühl stellte sich trotzdem bei denjenigen ein, die in der Nachbarschaft wohnen. Zum Beispiel bei der jungen Mutter, die mit Mann, Kind und Hund ihre kürzlich erst bezogene Wohnung verlässt, kurz nachdem die Feuerwehr zum ersten Mal gewarnt und die Evakuierung erklärt hat. „Meine Mutter, die auch hier wohnt, hat damit fast gerechnet, denn so ein metallenes Dings guckte da schon seit Wochen aus der Erde“, erzählt die Frau. Tatsächlich war es der klassische Zufallsfund, der sich als Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg herausstellte. Das Teil, das ganz in der Ecke des Baugrundstücks an der Feldstraße aus dem Erdboden ragte, wollte sich einer der Bauarbeiter dann doch mal näher ansehen. Und stellte fest, dass da wohl besser der Kampfmittelräumdienst ran sollte.