Veranstaltungen in Hochdahl : Spurensuche am Himmel

Erkrath Der Stern von Bethlehem gehört zu Weihnachten. Welche Erklärungen es für das Licht geben könnte, zeigt das Planetarium Stellarium Erkrath auf.

Für Kinder ab sechs Jahre ist mit „Oh du fröhliche – Unser Weihnachtsspezial“ eine neue Veranstaltung mit weihnachtlichen Bildergeschichten im Programm. Diese hat am Samstag, 27. November, um 16.30 Uhr Premiere und wird bis Weihnachten wiederholt. Für Weltall-Fans ab zwölf Jahre gibt es zudem in der Adventszeit Meditationsangebote. Wer einmal entspannt dem Trubel und Stress dieser Tage entfliehen möchte, lässt sich auf die etwa einstündige Kombination aus Bildern und Klängen ein. Los ging es mit den Traumreisen am Donnerstag mit einer „Polarnacht“. Weitere Angebote in dieser Kategorie sind „Hubble – Unser Auge im All“, „Klassik unterm Sternenhimmel“, „Winterträume“ und „Zauber der Anderswelt“, die wöchentlich abwechselnd gezeigt werden. In den oftmals ruhigen Tagen wischen Weihnachten und Neujahr werden die Traumreisen wiederholt. Eine geführte Meditation steht hinter dem Programmpunkt „Sunset Meditation – Eine Reise der Ruhe“ am Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr. Sie ist als Planetariumsprogramm im deutschen Sprachraum tatsächlich einmalig und wird exklusiv im Stellarium Erkrath Hochdahl gezeigt. Neben diesen Advents-Spezialitäten dürfen sich die Besucher natürlich über die regulären Veranstaltungen des Stellarium-Programms freuen.