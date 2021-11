Handball : Jetzt trifft Mettmann-Sport auf Lobberich

Die Mettmanner Oberliga-Handballer streben im Herrenhaus den ersten Heimsieg in dieser Saison an, erwarten allerdings einen Gegner auf Augenhöhe.

Mettmann-Sport – TV Lobberich. Wegen Reparaturarbeiten in der Sporthalle Herrenhaus laden die Handballer von Mettmann-Sport am siebten Spieltag der Oberliga-Saison erst zum zweiten Heimspiel ein. Vor drei Wochen endete die Premiere vor eigenem Publikum gegen den TV Oppum in einem Debakel. Nun fordert ME-Sport-Trainer Andre Loschinski eine deutliche Leistungssteigerung. „Ein Heimsieg muss her“, macht er unmissverständlich klar. Zumal die Mettmanner am Samstag um 17.30 Uhr mit dem TV Lobberich eine Mannschaft auf Augenhöhe in der Halle Herrenhaus empfangen.