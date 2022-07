Ferienspiele in Sonsbeck : 36 Kinder bauen in zwei Tagen eine Stadt

Was wäre eine Stadt ohne ein schmuckes Rathaus? Younes baut konzentriert eines nach einem festen Plan. Foto: rava

Sonsbeck Pädgogisch wertvolles Ferienprojekt: Im HoT-Jugendzentrum an der Herrenstraße in Sonsbeck haben kleine Baumeister und Baumeisterinnen nach Plan mit Lego-Steinen einen Ort geschaffen, in dem es an nichts fehlt.

Von Randolf Vastmans

Reges Treiben herrschte am Mittwoch und Donnerstag im HoT-Jugendzentrum an der Herrenstraße in Sonsbeck. 36 Kinder haben hier an zwei Tagen eine ganze Stadt gebaut – aus Lego-Steinen. Dabei hatte jeder und jede ganz spezielle Aufgaben. Während die einen sich des Themas „Baustelle“ annahmen, widmeten sich andere der Gestaltung der Innenstadt. Weitere Baumeister kümmerten sich um die Feuerwehr, die Polizei und ein Krankenhaus sowie um Sport und Freizeit – alles Dinge, die in einer Stadt nicht fehlen dürfen. Sogar ein Strand war da. Züge und Flugzeuge sorgten für den Weg in die weite Welt. Jeweils sechs Kinder teilten sich eines dieser Themen. Die Themen-Teams wurden dann in drei Zweiergruppen aufgeteilt, die jeweils an einem Bausatz arbeiteten.

„In erster Linie“, erklärte Frank Rütten, ausgebildeter Theologe mit Schwerpunkt Kinder- und Familienarbeit, „geht es ums Spielerische, zwar mit einem Ziel vor Augen aber ohne Druck.“ Auch das mentale Miteinander werde neben der spielerischen Kreativität gefördert. „Denn das tritt in unserer Gesellschaft oft in den Hintergrund“, so Rütten. Der Städtebau ist durchaus fordernd. „Wenn wir zwischendurch merken, dass die Luft ein wenig raus ist, geht‘s zum Auftanken nach draußen an die frische Luft.“

Info Ein Klassiker – nicht nur in Kinderzimmern Dänisch Lego ist ein dänisches Unternehmen und gehört zu den drei größten Spielwarenherstellern der Welt. Das Unternehmen wurde durch die als Spielzeugklassiker geltenden Legosteine bekannt, bei denen es sich im Wesentlichen um ein Baukastensystem handelt, mit dem Häuser, Fahrzeuge und Geräte aus farbigen Kunststoff-Klemmbausteinen und -Steckteilen gebaut werden. Verkauft werden vor allem Bausätze, die man zu vorgegebenen oder selbst erfundenen Modellen zusammensetzt. Lego leitet sich von dänisch leg godt („spiel gut“) ab.

Rütten arbeitet für die Firma Brick Solutions im nordrhein-westfälischen Wiehl, einem von 32 Unternehmen, die mit unterschiedlichen Projekten, bei denen Lego- Steine eingesetzt werden, bundesweit unterwegs sind. Er selbst absolviert rund 30 Einsätze pro Jahr mit jeweils 35 bis 40 Kindern. Da sammelt sich nicht nur ein reicher Erfahrungsschatz an. „Falls mal das eine oder andere Bauteil wegkommt“, erklärte er, „kann ich auf mein umfangreiches Ersatzteillager zurückgreifen.“

Mobiltät ist alles: Der ICE sorgt für die wichtige Verkehrsanbindung der erbauten Stadt. Hoffentlich ist er auch pünktlich. Foto: rava

Die kleinen Baumeisterinnen und Baumeister waren mit Herzblut bei der bunten Sache. Das Team „Rathaus“, bestehend aus Noah, Younes, Robin, Janusch und Alex als Mann der „Bauaufsicht“, erstellte beispielsweise ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude, sehr repräsentativ mit einem Glockenturm und einer großen Uhr nach einem von Lego vorgegebenen Bauplan. Jede Etage wurde separat zusammengebaut und anschließend mit den anderen beiden zum endgültigen Gebäude zusammengesetzt.

Alex ist einer der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die Jugendleiterin Lena Tenelsen bei dem Ferienangebot im Jugendheim unterstützen. „Ich habe ein sagenhaftes Team“, lobte der junge Mann begeistert seine Rathaus-Mannschaft. Zwar habe es auch mal Diskussionen gegeben, „aber im Grunde läuft‘s“. Realisiert werden konnte das besondere Städtebau-Projekt im Jugendtreff, der sich in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde befindet, dank staatlicher Corona-Fördergelder.

Dass das Spielen mit den bunten Klemmsteinen und den Baukästen auch Begehrlichkeiten weckt, dürfte eine logische Folge sein. Lena Tenelsen jedenfalls hat mehr als nur einmal aus dem großen Bautrupp gehört: „So etwas wünsche ich mir auch zu Weihnachten oder zu meinem Geburtstag.“

Am zweiten Tag wurde dann das fertige Projekt im Rahmen einer Stadtführung den Eltern vorgestellt. Die staunten nicht schlecht und waren total aus dem Häuschen, was ihre Zöglinge da aus dem Baukasten gezaubert hatten. Wie viele der 30 Jungen und sechs Mädchen demnächst einen Baukasten auf dem Gabentisch finden, wird sich im zeigen. Bis Weihnachten ist ja noch ein ganzes Weilchen.

