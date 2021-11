Handball : Unitas Haan gewinnt Nachholspiel in Lobberich

Florian Schlierkamp traf 26 Sekunden vor dem Ende zum 29:27-Endstand. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Für die Haaner Oberliga-Handballer lohnt sich der anstrengende Ausflug unter der Woche. Trotz etlicher Ausfälle zeigt die Mannschaft von Ronny Lasch über weite Strecken eine konzentrierte Vorstellung und festigt Rang zwei.

TV Lobberich – DJK Unitas Haan 27:29 (12:18). Die Nachholbegegnung in Lobberich war für die Unitas kein Zuckerschlecken. Der Anpfiff an einem Dienstagabend um 20 Uhr stellte für das Team eine besondere Herausforderung dar. Rund 80 Kilometer Anfahrt im Auto mussten die Oberliga-Handballer nach einem anstrengenden Arbeitstag erst einmal hinter sich bringen. Und dann die ganze Strecke nach der Partie noch einmal retour. „Das zehrt schon an den Nerven und der Kraft. Wir waren erst um 24 Uhr zu Hause, deshalb habe ich den Jungs am Mittwochabend trainingsfrei gegeben“, berichtete Ronny Lasch. Trotz der Mühen war der Haaner Coach jedoch guter Laune. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung“, konstatierte er nach dem Sieg, mit dem seine Truppe den dritten Platz in der Oberliga festigte.

Dabei standen die personellen Vorzeichen gar nicht gut, denn mit Marcel Obermeier, Marcel Billen, Monty Kreisköther, André Moser und Christian Mohaupt fehlten gleich eine ganze Reihe erfahrener Akteure. Während Kreisköther Vaterfreuden entgegenblickt, legten die anderen Akteure erkältungsbedingt eine Pause ein. „Aufgrund der aktuellen Situation haben wir alle Leute, die kränkeln, einfach zu Hause gelassen,“ erklärte Lasch. Keine schlechte Entscheidung, denn der Rest der Truppe machte aus der Not eine Tugend. „Ich bin zufrieden“, konstatierte der Trainer mit einem verschmitzten Lächeln und betonte: „Vier Leute haben jeweils fünf Tore erzielt – das war eine gute Teamleistung.“

So spielten sie TV Lobberich: Lasnig – Greven (1), Dorenbeck (2), Wlter (5), Hoffmanns (3), Hankmann (4), Falk, Mannheim, Mähler, B. Liedtke (9), Pasch, von Ecken (3). Unitas Haan: Seher, Goeken – Korbmacher (5), Hain, Riemann (4), Kinscheck (2), Mohrmann (1), Schlierkamp (5), Thomé (5), d’Avoine (5), Patten, Schusdzarra (2).

Von Beginn an waren die Unitas-Handballer hellwach. Bereits nach 24 Sekunden brachte Pascal Schusdzarra die Haaner mit 1:0 in Führung, 18 Sekunden später erhöhte Florian Schlierkamp auf 2:0. Es war das erste Ausrufezeichen in einer Partie, in der die Mannschaft von Ronny Lasch durchweg vorne lag. Durch Treffer von Lennart Riemann und Kevin Thomé wuchs der Vorsprung auf 4:1 an – fünf Minuten waren da gerade absolviert und TVL-Trainer Christopher Liedtke hatte das erste Mal Gesprächsbedarf. Den Haaner Schwung vermochte er mit seiner Auszeit nicht wirklich zu stoppen. Als Thomé den Abstand auf 11:5 (14.) vergrößerte, folgte bereits die zweite Lobbericher Auszeit. In der Folge hielten die Unitas-Handballer den Gastgeber weiter auf Distanz und gingen mit einer 18:12-Führung in die Pause.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Leben dann selbst schwer gemacht“, sagte Ronny Lasch. Der Haaner Coach stellte fest: „Wir sind zu offensiv geworden, haben einige Situationen stark herausgespielt, aber mit Fehlwürfen die Chancen liegengelassen.“ Die Lobbericher nutzten die Gelegenheit, um den Rückstand kontinuierlich zu verringern. Als Alexander Hankmann auf 21:24 (47.) verkürzte, nahm Lasch eine Auszeit.

Gleichwohl blieben die Hausherren am Ball und kamen sogar bis auf 23:24 (50.) heran. Philippe d’Avoine erhöhte wieder auf 25:23 (51.), kurz danach handelte sich jedoch Lennart Riemann eine Zeitstrafe ein, den fälligen Siebenmeter verwandelte Benedikt Liedtke zum 24:25. Marvin Mohrmann und Raphael Korbmacher bauten die Haaner Führung wieder auf 27:25 (57.) aus, doch die Schlussphase blieb spannend. Der TVK verkürzte knapp zwei Minuten vor dem Ende auf 27:28. Dann sorgte Florian Schlierkamp mit seinem Treffer zum 29:27 für die endgültige Entscheidung.