Mutwillige Zerstörung in Mettmann : Opel zerkratzt, 2000 Euro Lackschaden

Mettmann Eher zufällig stellte der Besitzer eines Opel Corsa fest, dass der Lack seines Autos an mehreren Stellen total zerkratzt ist. Nach ersten Einschätzen der Polizei beläuft sich der Schaden auf 2000 Euro.

Genauso unbestimmt wie die konkrete Tatzeit ist für die jetzt ermittelnden Beamten auch der genauere Tatort, denn der beschädigte Opel war im angegebenen Tatzeitraum an zwei Stellen abgestellt: Zunächst an der Saarstraße,später an der Adresse In der Lust. Erst danach wurde der geschätzte Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 2000 Euro eher zufällig an der hinteren Beifahrerseite festgestellt. Hier waren mit spitzem Gegenstand zwei große, verfassungswidrige Symbole in den Lack des Wagens gekratzt worden.