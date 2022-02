Verkehrsunfall in Wülfrath : Mangelhaftes Profil und Glatteis führten zum Unfall

Verkehrsunfall in Wülfrath

Glatteis auf der Kreuzung Schillerstraße/Lindenstraße in Wülfrath: Dort stießen am Samstag diese beiden Autos zusammen. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann

Mettmann Der Opel eines 19-jährigen Wülfrathers und der BMW eines 29-jährigen Wülfrathers kollidierten am Samstagmorgen schwer. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Am Samstagmorgen, 26. Februar, kam es im Kreuzungsbereich von Schillerstraße und Lindenstraße in Wülfrath zu einer schweren Kollision zwischen einem Opel Corsa- und einem BMW-Fahrer.

Ein 19-jähriger Wülfrather fuhr gegen 2.30 Uhr mit seinem silbergrauen Opel auf der Schillerstraße Richtung Lindenstraße. Er wollte vor der Kreuzung, an der zur Nachtzeit die Ampel ausgeschaltet ist, gemäß den Vorfahrtsregeln seinen Wagen abbremsen. Ihm gelang es jedoch nach eigener Aussage nicht, sein Auto auf der eisglatten Fahrbahn rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Der Opel rutschte in den Kreuzungsbereich, wo es zum schweren Zusammenstoß mit dem dunkelgrauen BMW 320 eines 29-jährigen Wülfrathers kam, der auf der vorfahrtsberechtigten Lindenstraße in Richtung Mettmanner Straße fuhr. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.