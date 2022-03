Leben in Erkrath : Erkrath macht Programm gegen Rassismus

Erkrath beteiligt sich intensiv an der Internationalen Woche gegen Rassismus. Foto: Martin Meissner/AP Pool/dpa/Stadt Erkrath/Martin Meissner/Stadt Erkrath

Erkrath Zwischen dem 14. und dem 27. März gibt es zahlreiche Vorträge, Aktionen und Infostände in der Stadt. Sie stehen im Zeichen der Internationalen Woche gegen den Rassismus.

Die internationalen Wochen gegen Rassismus finden vom 14. bis 27. März finden statt. Auch in Erkrath gibt es unter dem Motto „Haltung zeigen“ zahlreiche Angebote.

Vorträge Christian Droßmann spricht am 16. März zum Thema „Die Psychologie des Hasses“. Dabei beleuchtet er von 18 bis 20 Uhr die Mechanismen von Fremd- und Selbstdefinition und wie diese Feindbilder fördern. Eine Anmeldung ist bis zum 15. März erforderlich, per Mail an integration@erkrath.de oder telefonisch unter 0211 24075027.

Am 19. März, gibt es von 14 bis 16 Uhr beim Marokkanischen Familien- und Kulturverein Hochdahl in der Schimmelbuschstraße 21 den Vortrag zum Thema „Gemeinsam gegen Rassismus in Deutschland“ statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am 22. März informiert Stefanie Lösing von der Kriminalprävention der Kreispolizei Mettmann über „Hasskriminalität im Internet“. Von 19 bis 20 Uhr geht es um Hassbotschaften, gefühlte Anonymität und strafrechtliche Konsequenzen. Der Vortrag findet in den Räumen der VHS in der Schimmelbuschstraße 25 statt. Anmelden bis zum 18. März unter vhs@erkrath.de oder 0211 24074306 erforderlich.

„Sprache.Macht.Spaltung?!“ fragt am 24. März Johannes Hillje. Im Lesecafé der Stadtbücherei im Bürgerhaus geht es von 18 bis 20 Uhr um die Macht von Begriffen und den politischen Diskurs. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird der Vortrag auch als Stream angeboten. Anmeldungen sind bis zum 23. März an integration@erkrath.de oder unter 0211 2407-5026 möglich.

Workshops und persisches Neujahrs- und Frühlingsfest Am 19. März bietet die Volkshochschule einen Tanzworkshop für Klezmer- und Balkantänze an. In den Räumen der VHS in der Schimmelbuschstraße 25 können alle Interessierten von 14 bis 18 Uhr zu Live-Musik die einfachen Schritte erlernen. Am gleichen Tag findet von 10 bis 12 Uhr ein Mal- und Bastelworkshop des IKZ in der Stadtbücherei im Bürgerhaus statt. Am 26. März werden in einem zweiten Teil die Kunstwerke zu einer großen Collage zusammengesetzt, die anschließend in der Bücherei ausgestellt wird.

Das persische Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz wird am 15. März ab 19 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus gefeiert. Vor Beginn des neuen persischen Jahres findet eine Feuersprung-Tradition mit Musik und Tanz statt.

Infostände und weitere Angebote Während des Aktionszeitraumes gibt es zudem noch viele Informations- und Beratungsangebote an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet:

17.03.2022: Infostand am Hochdahler Markt – Freundeskreis für Flüchtlinge, Omas gegen Rechts, Diakonie und Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus

19.03.2022: Infostände auf dem Hochdahler Markt, vor dem Baviercenter und auf dem Neuenhausplatz – Bündnis 90 / Die Grünen

17. und 24.03.2022: Infostand auf dem Wochenmarkt Hochdahl – Die Linke

18. und 25.03.2022: Infostand auf dem Wochenmarkt Alt-Erkrath – Die Linke

19. und 26.03.2022: Infostand auf dem Neuenhausplatz – Die Linke

14. bis 27.03.2022: Fotoaktion für die sozialen Medien – Die Linke 

14. bis 27.03.2022: Informationen zu Alltagsrassismus im Büro des Vereins DuIch-Wir e.V., Trills 69

26.03.2022: Booster-Impfaktion in der Schimmelbuschstraße 21 von 11:00 bis 15:00 Uhr – Marokkanischer Familien- und Kulturverein Hochdahl e.V.

(dne)