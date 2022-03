Blick aus der Höhe auf das Geschehen in Metzkausen. An der Spessartstraße entsteht die so dringend benötigte Kita mit sechs Gruppen. Ende 2022 soll sie fertig sein. Dann fehlen in Mettmann „nur“ noch 80 Kita-Plätze. Foto: Köhlen, Stephan (teph)