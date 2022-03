Kultur in Wülfrath : Fotografin Beate Knappe ist im Museum zu sehen

Wülfrath Zur Mitte der Ausstellung lädt das Niederbergische Museum zur „Zwischendurch“-Veranstaltung am 12. März ein. Die Fotografin Beate Knapp wird selbst im Museum sein.

Zur Mitte der Ausstellung wird es so noch einmal die Möglichkeit geben, etwas ausführlicher über den künstlerischen Werdegang und das Leben von Beate Knappe zu erfahren. Sie gilt als eine der wenigen Frauen, die die Bonner Republik mit dem Auge der Fotojournalistin beobachtet und mit ihren Bildern dokumentiert hat. Ihr mit vielen Hürden gesäumter Werdegang steht exemplarisch für das Schicksal vieler Frauen ihrer Generation. In ihrer professionellen Arbeit nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen und manchmal gar abgestempelt zu werden.

Allen Widerständen zum Trotz dokumentiert sie Positionen zu den Themen Gleichstellung, Umweltschutz und Bürgerrechte und will so zugleich andere Frauen motivieren, den Glauben an sich nicht zu verlieren und mutig den Weg in ein selbstbestimmtes berufliches Leben zu gehen. Nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Fotografin in der Staatskanzlei des Ministerpräsidentin NRW, widmete sie sich mit der Porträtfotografie.