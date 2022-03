Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und knapp 1000 Neuinfektionen

Kreis Mettmann 979 Covid-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Eine Haanerin (72) und ein Wülfrather (83) überlebten ihre Erkrankung nicht.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 8033 Infizierte erfasst, 297 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 602 (86 neu infiziert), in Haan 483 (55 neu), in Heiligenhaus 381 (44 neu), in Hilden 817 (99 neu), in Langenfeld 1224 (161 neu), in Mettmann 606 (84 neu), in Monheim 649 (88 neu), in Ratingen 1529 (204 neu), in Velbert 1305 (119 neu) und in Wülfrath 437 (39 neu).