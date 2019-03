Bürger demonstrieren gegen Rechts: Mettmann ist bunt – jetzt geht’s los

Um 11 Uhr geht es los: Dann beginnt die Demonstration „Mettmann ist bunt“

Viele Menschen sind in der Stadt. Der Wochenmarkt lockt Kunden an, die Einzelhändler haben ihre Verkaufsstände vor die Türe gestellt. Trotzdem ist etwas anders als sonst: Viele sind in gespannter Erwartung der Demo „Mettmann ist bunt“, zu der Mettmann-Impulse, die Fraktionen sowie weitere Gruppen aufgerufen haben.

Die Demonstration für ein buntes Mettmann und gegen Neonazis startet heute, Samstag, 23. März, um 11 Uhr an der Ecke Bismarckstraße/Neanderstraße. Von dort geht es durch die Freiheitstraße, über die Breite Straße, Flintropstraße und Schwarzbachstraße den Adlerberg in Richtung Oberstadt. Durch die Oberstraße geht die Demo auf den Markt. Von dort über die Mittelstraße zur Evangelischen Kirche. Anschließend sind die Demonstrationsteilnehmer eingeladen, ab 12 Uhr an den Aktionen von Mettmann-Impulse auf dem Platz am Königshof teilzunehmen.