Mettmann : Große Demo gegen Neonazis geplant

Die Demonstration von rund 60 Mitgliedern der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ hat viele in Mettmann nachhaltig empört. Foto: privat. Foto: privat

Mettmann Ein Aktionsbündnis bereitet für Samstag eine Demonstration und eine Kundgebung gegen Neonazis in der Mettmanner Innenstadt vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Mettmanner sind verärgert: Wenn sie im Vorfeld vom Aufmarsch der Neonazi-Partei „Der III.Weg“ in Mettmann gewusst hätten, dann wären sie auf die Straße gegangen und hätten ihren Unmut gegen eine solche rechte Demo geäußert. Das sagen auch RP-Leser auf der Facebook-Seite dieser Redaktion. Noch immer ist das Unverständnis in der Bürgerschaft groß, dass Bürgermeister Thomas Dinkelmann es nicht für nötig gehalten hatte, zumindest die Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld über den Aufmarsch der Neonazis zu informieren. So aber mussten viele Mettmanner am Straßenrand mitansehen, wie die Neonazis durch die Stadt marschierten.

Die Möglichkeit, gemeinsam und mit großer Zahl gegen Rechts Flagge zu zeigen, bietet sich nun am Samstag: Ab 11 Uhr soll eine große Demonstration durch die Stadt ziehen. Aufgerufen haben dazu Parteien, die Werbegemeinschaft Mettmann-Impulse und andere Vereinigungen und Verbände. Fraktionschefs und Mettmann-Impulse haben am Montagabend unabhängig voneinander beraten und entsprechend entschieden.

Info Mettmann ist bunt auf dem Königshofplatz Samstag, 11 Uhr Demo Start ist an der Neanderstraße ab 12 Uhr Aktionen „Mettmann ist bunt“, Platz am Königshof. Bunte Kreide für Kinder, Luftballons, Farben auch für Erwachsene, ein großes Bild der gemeinsamen Nachhaltigkeit und einiges mehr erwartet die Teilnehmer. Parteien, Gruppen, Vereine und Organisationen wollen sich zusammenfinden und weiter an einem bunten Tag für Mettmann arbeiten.

Der Vorstand von Mettmann-Impulse plant für Samstagvormittag eine Kundgebung auf dem Platz am Königshof. „Wir wollen eine gemeinsame Aktion mit der Demo veranstalten“, sagte gestern Me-Impulse-Vorstandsmitglied Ingo Grenzstein, der auch ein Logo zum Thema entworfen hat. Der „bunte Zug durch die Innenstadt“ startet um 11 Uhr am Beginn der Fußgängerzone Neanderstraße/Freiheitstraße, führt zum Markt und St. Lambertus, verweilt dort und zieht dann weiter durch die Innenstadt zum Mahnmal und zur evangelischen Kirche, um dann in die bunte Veranstaltung um 12 Uhr von Mettmann-Impulse am Königshof zu münden. Dort können dann alle Mettmanner zeigen: „Wir sind bunt und wir sind viele.“

Vor acht und neun Jahren gingen Mettmanner schon einmal auf die Straße und demonstrierten gegen Neonazis. Damals hatten sich Rechtsextreme eine Gaststätte in Mettmann als Versammlungsport ausgesucht und veranstalteten dort Treffen. Der damalige Protest gegen Rechts war groß.